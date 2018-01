Chambéry, France

La mort d'Anne-Cécile Pinel a bien été confirmée ce mardi par des analyses ADN. Le parquet de la ville de Karlovac, dans le centre de la Croatie, l'a annoncé ce mardi après-midi dans un communiqué. En revanche, les résultats de l'autopsie ne permettent pas encore de révéler les causes exactes de la mort de la jeune fille.

Aperçue près d'un champ de mines

Âgée de 23 ans à l'époque de sa disparition, cette Savoyarde était portée disparue en Croatie depuis le 21 juillet 2014. Elle assistait à un festival de musique électro, le Momento Demento. C'est à deux kilomètres de là que ses ossements ont été retrouvés. La dernière fois qu'elle aurait été aperçue, elle s'approchait d'un champ de mines non sécurisé datant de la guerre d'ex-Yougoslavie.

"Nous avions de fortes suspicions qu'il s'agissait du corps d’Anne-Cécile, explique l'avocat de ses parents Me Didier Seban. Il y avait un appareil auditif à côté de la dépouille et le bracelet du festival de l'époque encore à son poignet. Malheureusement cela a été confirmé par les analyses ADN de la police croate. Les premiers éléments que nous a donnée l'avocate croate que nous avons saisie avec la famille, c'est que l'on s’oriente de plus en plus vers la piste criminelle."

Piste criminelle privilégiée

Me Didier Seban souhaite que les demandes de vérification faites au juge d'instruction saisi à Lyon aboutissent. Elles concernent notamment les Français avec lesquels Anne-Cécile Pinel était partie pour participer au festival de musique.

à lire Les proches d'Anne-Cécile Pinel continuent le combat