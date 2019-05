Les otages de Blagnac parlent de la "gentillesse" du preneur d’otage

Blagnac, France

La prise d'otage à Blagnac près de Toulouse ce mardi 7 mai s’est bien terminée. Après cinq heures de négociation avec les policiers du Raid, le forcené armé, un jeune homme de 17 ans, a finalement été interpellé "en douceur" peu avant minuit. Plus tôt dans la soirée, il avait libéré les quatre femmes qu'il retenait en otage dans un tabac-Pmu. Les otages sont saines et sauves.

Tout avait commencé dans l'après-midi, peu après 16 heures. Le jeune homme fait irruption dans ce bureau de tabac-PMU-maison de la presse, de la place du Plan du Port, très connu à Blagnac, près du pont de la Garonne. Armé, il prend en otage quatre personnes : la patronne de l'établissement et trois employées. Il menace d'ouvrir le feu si la police intervient.

Le jeune homme était en équipé d'une caméra Go Pro, il a tout filmé, les images ont été postées sur Internet. Mais les négociateurs du Raid ont très vite écarté la piste terroriste. Déjà connu des services de police, l'adolescent de 17 ans décrit par le procureur comme déprimé avait laissé chez lui une lettre se présentant comme "le bras armé des gilets jaunes", il avait été interpellé en décembre sur une manifestation des gilets jaunes.

"Il a été gentil"

Invité de France Bleu Occitanie ce matin, le maire de Blagnac Joseph Carle parle d'un jeune homme décrit comme "gentil" par les personnes qu'il avait prises en otage. On sait peu de chose sur ce jeune mineur de 17 ans, originaire du quartier Bélisaire de Blagnac.

Je les ai vu hier soir après qu’elles ont été libérées. Elles allaient bien.

"Bien sûr, après la peur légitime qu’elles ont eue, je n’ai pas vu des personnes stressées ou angoissées, notamment la propriétaire de ce PMU qui était très lucide et finalement m’a expliqué qu’après avoir eu peur, elle n’a pas eu de stress à cause du comportement du preneur d’otage qui a été sous le signe de la gentillesse, il a été gentil . Dans tous les cas, le mot qu’elles ont employé c’est « Il a été gentil. »"

Que saviez-vous de cet adolescent de 17 ans à Blagnac ?

Les services de la police municipale le connaissaient, parce que c’est un gamin qui a dérapé très jeune. Avec des fugues, avec une déscolarisation, avec de la petite délinquance, des vols, des incivilités, notamment avec un groupe. Mais la police municipale n’aurait jamais imaginé que ce jeune soit en capacité de procéder à un acte comme celui qu’il a commis hier soir.

Est-ce que vous en savez plus ce matin sur les motivations de ce jeune ?

Ce que l’on sait, c’est qu’il a bien dit aux otages qu’il n’était pas là pour faire un braquage. Après, les choses ont été beaucoup moins claires. Etait-il là pour soutenir une thèse, être dans une démarche de démonstration pour passer sur les médias ? Je pense qu’on le saura assez vite, mais l’enquête devra le déterminer.

Et ce lien qu’il fait avec les gilets jaunes ?

Sa dernière interpellation a été faite sur une manifestation des gilets jaunes, dans une tentative de violence avec les forces de l’ordre. Donc il a été un des membres de ces gilets jaunes. Mais cette revendication comme je l’ai entendue « je suis le bras armé des gilets jaunes", je ne sais pas sur quoi elle repose.

Vous avez assisté toute la soirée aux négociations des policiers du Raid, ils ont toujours maintenu le dialogue. Qu’est ce qui a fait que ce jeune a lâché prise ?

Les policiers sont très attentifs à ce que leurs méthodes ne soient pas divulguées. Ce que je peux dire simplement c’est que tout au long de la soirée, la volonté du Raid était d’aller vers cette issue. Naturellement, il y avait des solutions alternatives qui étaient prêtes, mais le patron du Raid a toujours privilégié la négociation. Au fil de la soirée, le négociateur sentait que ce jeune avait la capacité de sortir de l’enfermement dans lequel il était.

L’intervention des proches que l’on a amenés sur place a été déterminante ?

Moi j’ai vu la maman qui m’a dit, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Elle culpabilisait, elle était complétement effondrée. Avec la maman, j’ai vu aussi le frère et la sœur qui effectivement ne comprenaient pas cet acte de leur frère ou de leur fils.

Le fait que cet adolescent de 17 ans avait une arme, ça vous interpelle en tant que maire ?

Tout à fait, on ne va pas dire que nous sommes sur une commune où il ne se passe rien, biensur il y a des choses qui se passent, mais jusqu’à présent, on n’a pas été touché par ces phénomènes de jeunes qui étaient armés. On a comme dans toutes les communes des jeunes délinquants. C’est vrai que se pose aujourd’hui la question pour ces jeunes de pouvoir se procurer des armes.

Vous en tirez quoi de cette prise d’otage pour la suite ?

Nous avons mis en place un dispositif pour travailler sur ces groupes de jeunes délinquants, le problème c’est que ce sont des groupes d’adolescents. Dès lors qu’ils sont mineurs, ils sont interpellés, mais le procureur ne peut pas dire, face à cela je vais incarcérer. D’autant que la plupart du temps ils sont interpellés pour un petit deal avec de la drogue, un vol de scooter que l’on va parfois ensuite incendier. Je ne dis pas que c’est mineur, je dis qu’il n’y a pas forcément matière à incarcération. Ces mineurs sont donc très vite remis en liberté, et ce que l’on constate, c’est la récidive de ces groupes.