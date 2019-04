Les parcs grenoblois fermés pour cause de vent violent

Grenoble, France

En raison de l'alerte orange émise par Météo France les parcs et jardins de la ville de Grenoble sont fermés au public depuis ce jeudi 12h30 et jusqu'à vendredi matin 6h. La situation pourra évoluer en fonction des réactualisations de l'alerte. En attendant les rafales pourraient atteindre 100km/h en plaine et le risque de chute de branches est trop grand pour laisser libre accès aux espaces verts. La plus grande prudence est réclamée à tous.