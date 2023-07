Les parcs Wonderland fermés à Saint-Maximin et Rocbaron après un accident mortel

Place à l'enquête désormais après le dramatique accident au parc Wonderland de Saint-Maximin dans le Var ce dimanche après-midi (Var). Une enquête est ouverte des chefs de blessures et homicide involontaires, selon les informations du parquet de Draguignan.

Ce lundi, le parc de jeux aquatiques est fermé, et les enquêteurs de la brigade de recherches de Brignoles sont sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé et notamment si toutes les réglementations ont bien été respectées par ce site qui venait tout juste d'ouvrir en juin dernier. Avec les services de la préfecture notamment, les enquêteurs inspectent chaque attraction. celle sur laquelle le drame est survenu est toujours là, bien visible sur place, contre les barrières des maisons voisines.

L'autre parc Wonderland situé à Rocbaron (Var) est lui aussi fermé, sur décision du maire de la commune, par précaution, le temps de l'enquête.

Un père de famille de 35 ans est mort ce dimanche alors qu'il était avec sa fillette de 3 ans et demi sur un toboggan gonflable de ce parc de jeux aquatiques. Lors d'un coup de vent dans l'après-midi, le toboggan d'une vingtaine de mètres de haut s'est envolé. Le père et sa fille ont été projetés une cinquantaine de mètres plus loin. En arrêt cardio-respiratoire, ils ont été immédiatement pris en charge. Le père est décédé. La fillette est toujours hospitalisée ce lundi dans un état grave.