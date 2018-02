Bourges, France

Un reste du crâne d'Arthur Noyer a été retrouvé en septembre par un promeneur du côté de Montmélian (Savoie) et depuis plus rien. Un silence insupportable pour les parents du jeune militaire originaire de Bourges. Nordahl Lelandais a été mis en examen en décembre dernier pour assassinat dans cette affaire, le meurtrier présumé de Maëlys, hospitalisé en psychiatrie depuis vendredi pour prendre en charge ses angoisses. "Angoisse", un mot que les parents du militaire berruyer refusent d'employer pour qualifier l'état de Nordahl Lelandais : "Il y a tellement de familles qui sont vraiment dans l'angoisse, lui n'a pas le droit d'employer ce mot, expliquent Céline et Didier Noyer. Il ne pense qu'à jouer de sa toute puissance pour rester maître du jeu et exister dans les médias, et on ne le supporte pas..."

Les parents d'Arthur Noyer lors de leur conférence de presse dans les locaux du Berry Républicain à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Cécile et Didier Noyer ont l'impression que Nordahl Lelandais les narguent. Si le présomption d'innocence subsiste, ils ne comprennent pas pourquoi l'assassin présumé de leur fils ne parle pas pas pour simplement se défendre. Pour eux, sa responsabilité est évidente : "Il a dû aborder notre fils. Ils ont noué le contact, c'était facile en tant qu'ancien maître-chien. Et Arthur était quelqu'un de foncièrement gentil. Comme la petite maëlys, encore toute jeune., il l'a intéressée avec ses chiens. Que voulez-vous que des personnes gentilles puissent faire face à un prédateur ?" Des parents, meurtris, qui espèrent que les enquêteurs mettront la main sur l'indice qui fera craquer Nordahl Lelandais : "Sinon, il ne parlera jamais !".