Les parents d'élèves d'Orange demandent un repas alternatif sans viande dans les cantines

Une pétition de parents d'élèves d'Orange demande un repas alternatif sans viande. Les mamans d'élèves avancent des arguments d'équilibre alimentaire, de choix de vie, de respect de la laïcité... pour pouvoir laisser leurs enfants à la cantine et travailler sereinement.

Orange, France

A Orange, les parents d'élèves et l'opposition municipale demandent la mise en place d'un menu alternatif sans viande dans les restaurants scolaires de la commune. D'autres communes de Vaucluse - et autour d'Orange - proposent déjà ce menu sans viande. Les parents d'élèves ont déjà recueilli plus d'un millier de signatures. Ils veulent apporter cette pétition en conseil municipal mardi à Orange.

Pas seulement une question religieuse

Les parents d'élèves veulent un menu sans viande pour faire un geste pour la planète mais aussi la laïcité. C'est aussi une question d'emploi pour les parents d'élèves. Farida, du collectif de mamans qui a lancé la pétition, explique "si la question était seulement religieuse, on aurait demandé du hallal". Ces mamans veulent simplement un repas sans viande pour leurs enfants : Hillam pointe le choix de vie des parents végétariens : "le maire nous dit que c'est de la religion mais il y a trop de protéines: du poisson en entrée et ensuite de la viande!" Elodie a signé la pétition pour un repas alternatif sans viande pour pouvoir travailler soulagée: "si je mets mes enfants à la cantine actuellement, ils vont manger de la viande interdite chez nous". Avec un repas sans viande, elle explique qu'elle "'va pouvoir travailler et laisser ses enfants sereinement à la cantine".

République dans l'assiette

La conseillère municipale communiste Fabienne Haloui soutient la demande des mamans d'Orange. Pour elle, la république se vit aussi dans l'assiette : "la protéine végétale fait aussi avancer la laïcité, le vivre ensemble et le respect des convictions religieuses."

