Les parents d'élèves s'inquiètent de la reprise de l'école en plein covid

"On manque assez souvent d'informations directes en tant que parents", déplore Gwenaël Arzur, secrétaire générale de la FCPE des Côtes d'Armor. Alors oui les directeurs ont envoyé des lettres d'information "mais cela n'a pas été reçu par tous. Certains parents nous ont appelés, un peu démunis".

Peur de l'inconnu

600.000 jeunes Bretons rentrent cette semaine à l'école, au collège, au lycée, avec un protocole sanitaire fixe : "Ce qui inquiète les parents, c'est l'inconnu, ne pas savoir comment ça va se passer. Ils veulent savoir aussi si toutes les précautions vont être prises. Sur les masques on y perd un peu son latin : c'est nécessaire au collège, pas en primaire... on peut s'y perdre." Le masque est obligatoire dès 11 ans et pour tous les adultes. "Il y a eu des discours différents entre membres du gouvernement sur ce masque : fourniture ou dispositif individuel de sécurité. Et cela a un coût bien sûr."

Simple rhume ou covid ?

"Certains sont inquiets sur le fait que _pour un simple rhume va faire que l'école va appeler_. D'autres anticipent et n'enverront pas leurs enfants s'ils ont quelques symptômes de rhume. Donc ça risque d'être assez compliqué à gérer. Cela va dépendre de la manière dont tout cela sera géré dans les écoles."

Pas de concertation avec les parents

"On aurait aimé que les conseils d'école soient réunis avant la rentrée pour qu'il y ait plus de concertation dans ce contexte particulier. Pendant le confinement, on a joué notre rôle mais on nous a vite oublié depuis dans la concertation."