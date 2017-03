Les parents d'Inaya rejugés pour le meurtre de leur fille de 20 mois

Seize mois après leur condamnation à 30 et 20 ans de réclusion criminelle, les parents d'Inaya sont jugés en appel à partir de jeudi à Bobigny (93). La fillette avait été battue à mort en 2011, avant d'être enterrée en forêt. Le couple avait dissimulé son décès pendant plus d'un an.

Grégoire C. (28 ans) et Bushra T. (30 ans) sont de retour devant une cour d'assises. Rejugés à partir de jeudi à Bobigny, tous deux ont fait appel de leur condamnation à 30 et 20 ans de réclusion criminelle en novembre 2015.

Dysfonctionnements des services sociaux

Depuis le début de l'enquête, ils se renvoient la responsabilité des coups mortels infligés à Inaya, leur petite fille de 20 mois. La seule certitude, c'est qu'ils étaient ensemble lorsqu'ils ont tenté de faire disparaître le corps, emballé dans des sacs poubelles et enterré en lisière de la forêt de Fontainebleau, non loin du domicile familial à Avon (77). Ce n'est qu'un an plus tard que les restes de la fillette seront retrouvés. Il faut dire que le couple a tout fait pour dissimuler la mort de l'enfant, esquivant pendant plusieurs mois les rendez-vous avec les travailleurs sociaux. Cette affaire a d'ailleurs mis en lumière les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Car la famille était suivie : le fils aîné avait été placé après des coups portés par le père, condamné alors à 6 mois de prison ferme. Inaya avait aussi été confiée à un foyer d'accueil peu après sa naissance, avant d'être finalement rendue à ses parents en août 2011, quelques mois seulement avant le drame. Des associations de protection de l'enfance se sont constituées parties civiles. Lors du premier procès devant la cour d'assises de Seine-et-Marne à Melun, elles avaient mis en cause les services sociaux pour avoir cru sur parole des parents décrits comme "manipulateurs".

"Remords"

La mère d'Inaya est "toujours dans le remords de n'avoir pas su protéger sa fille" de son père, a déclaré à l'AFP son avocat, Maître Jean Chevais. De son côté, le père souhaite que "la vérité éclate", assure son conseil, Maître Fathi Irgedi. Et que Bushra T. "assume ses responsabilités, au moins par amour pour sa fille". Le procès doit durer huit jours, le verdict est attendu le 31 mars.