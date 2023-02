Les parents de Brice Louge attendent 200 à 300 personnes à la marche blanche ce dimanche

Les parents de Brice Louge appellent à une marche blanche ce dimanche 14h30 au Bédiaou, près de Labarthe-Rivière où il a grandi, dans le Comminges, au sud de Toulouse. Il y a exactement un an, dans la nuit du 19 au 20 février 2022, leur fils de 30 ans, ouvrier agricole, disparaissait mystérieusement.

ⓘ Publicité

Son corps a été retrouvé cinq mois et demi plus tard, dans la nuit du 2 au 3 août au fond du canal de Camon à l'intérieur de son véhicule fortement accidenté. Ses parents souhaitent que toute la lumière soit faite sur ce dossier.

Aucune certitude sur la date de la mort

Les parents de Brice Louge, encore très affectés par la mort de leur enfant, craignent que l'enquête ne se concentre sur la seule piste du suicide. "Ils n'ont aucune certitude que leur fils soit tombé dans le canal la nuit de la disparition" car le corps et la voiture ont été retrouvés cinq mois et demi plus tard précise l'avocat Joris Morer qui les représente en tandem avec maître Camille Lauga. "Brice Louge était proche de ses parents, il vivait encore chez eux, il était très investi dans ses passions, dans la chasse notamment" indique Maître Morer.

La nuit de sa disparition, Brice Louge a été surpris au lit avec la cheffe de l'exploitation où il travaillait depuis une dizaine d'années, par le fils de celle-ci.

Sa Clio tombée dans le canal quelques kilomètres plus loin présentait un choc important sur le toit et le pare-brise. Il est possible qu'il soit tombé à l'eau après une présumée sortie de route.

Mais les parents de Brice Louge doutent que toutes les pistes, notamment criminelles, soient réellement étudiées. Ils espèrent la présence à la marche blanche de 200 à 300 personnes, autant que lors de l'enterrement de leur fils en septembre dernier.

Dans cette affaire, l'instruction est toujours en cours, les avocats des parents de Brice Louge ont déposé de nombreuses demandes d'actes**.** Ils attendent désormais la réponse du juge d'instruction.

Des parents dévastés et sans réponse

Depuis un an, les parents de Brice Louge sont dévastés et attendent des réponses : "C'est cruel parce qu'il nous manque tous les jours. Notre vie s'est arrêtée là, il y a un an. On est aidé, c'est sûr. On a le soutien de nos familles, des amis, des voisins qui s'assurent qu'on n'est pas tout seul. On voit une psychologue aussi tous les quinze jours et on prend des cachets pour dormir parce que sinon, c'est l'enfer. Maintenant, se pose la question de savoir ce qui s'est passé et donc avoir des réponses logiques et des preuves. Pour nous, c'est tout ce que l'on veut, la vérité."