Les parents de Gabin font appel de la décision de la Cour d'assises de la Creuse

La Souterraine, France

Céline et Edouard ont été condamnés tous les deux à 17 ans de prison le 15 novembre dernier. La Cour d'assises de la Creuse les a jugés coupables de privation de soin et de nourriture sur mineur. Leur fils Gabin est mort de faim et de manque de soin en 2013, alors qu'il avait 22 mois.

L'avocat des deux parents annonce leur volonté de faire appel de cette décision. L'affaire sera donc rejugée par la Cour d'assises d'un autre département.