Les parents de Jérôme Gaillard, le meurtrier de Magali Blandin, se sont suicidés

Monique et Jean Gaillard, les parents de Jérôme Gaillard , qui avait reconnu le meurtre de Magali Blandin , ont été retrouvés morts pendus comme l'a appris France Bleu Armorique, confirmant une information de Ouest-France . Les gendarmes sont intervenus après avoir eu connaissance d'un écrit. Ils ont découvert les corps le mardi 07 février en début d'après-midi à leur domicile de la Turballe, quartier de Lauvergnac, où le couple vivait à l'année.

Complicité

Les parents du meurtrier de Magali Blandin avaient été incarcérés en mars 2021 puis remis en liberté en novembre 2021. Ils étaient tous les deux placés sous contrôle judiciaire. Aucune date n'avait encore été fixée pour le procès. L'ancien avocat de Jean Gaillard, Me Olivier Chauvel, évoque "un couple fusionnel".

Pour l'avocat des parents de Magali Blandin, Maitre William Pineau "Sans être quelque chose que l'on prévoyait, c'est évidement un risque qui existait que cet homme et cette femme à leur âge n'aient pas envie d'affronter la justice. Mais aujourd'hui, l'unique préoccupation de mes clients est de s'occuper de leurs quatre petits-enfants. Ils sont aujourd'hui avec la sœur de Magali, leur seul repère".

Monique et Jean Gaillard, 73 et 76 ans, avaient reconnu avoir été au courant du projet de leur fils, et même l'avoir aidé. Ils étaient d'ailleurs mis en examen pour tentative de complicité de meurtre par conjoint.

Leur fils s'était suicidé fin 2021

Le compagnon de Magali Blandin avait lui avoué dès le mois de mars 2021 avoir tué la mère de famille à Montfort-sur-Meu, près de Rennes et avoir enterré son corps à Boisgervilly. Il s'est suicidé en cellule dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2021, laissant derrière lui les quatre enfants du couple.

Si l'hypothèse du "suicide par pendaison" est privilégiée, le parquet de Saint-Nazaire a confié une enquête de "recherche de cause de la mort", à la gendarmerie de Guérande (44) et une autopsie a été ordonnée.