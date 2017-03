Les parents de Killian, tireur à Grasse, avaient fait appel à un psychiatre

L'avocat de Killian s'exprime et annonce que les parents avaient fait appel à un psychiatre pour tenter de comprendre sa fascination pour les armes.

Pour Maître Michel Valiergue, les parents étaient inquiets et ont donc, sans préciser la date, fait appel à un médecin-psychiatre pour comprendre la "propension de leur fils à avoir un attrait pour les armes ou les films d'actions". Cet expert a rencontré l'adolescent et en a conclu d'après l'avocat que "Killian était tout à fait normal et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter". Du coup le père et la mère, confortés par l'avis de cet expert, en ont pensé qu'ils avaient peut-être à faire à une crise d'adolescence.

Aujourd'hui, Maitre Michel Valièrgue précise bien qu'il n'a aucune intention de décharger une responsabilité sur une autre mais que les faits parlent d'eux même. "L'appréciation du psychiatre n'a pas été conforme à la réalité du cas de Killian, poursuit l'avocat."

Ce dernier souhaite donc que le magistrat instructeur entende cet expert pour que l'enquête soit complète et ainsi que tout les éléments antérieurs soient pris en compte dans le profil psychologique du tireur.