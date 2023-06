Les parents de l'enfant qui errait seul à Sorgues ont été retrouvés

Omer, un enfant de deux ans et demi était au commissariat de Sorgues (Vaucluse) depuis 15 heures et les gendarmes recherchaient activement ses parents. C'est un passant qui l'avait remarqué errant seul dans la ville. Les parents du jeune Omer ont finalement été retrouvés en fin d'après-midi ce samedi à Sorgues. Selon les gendarmes, l'enfant âgé de deux ans et demi "avait décidé de partir seul jouer dans le parc sans en aviser ses parents."

ⓘ Publicité