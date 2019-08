Les parents de Lucas, un jeune Uzelot retrouvé mort dans le Doubs, portent plainte pour non-assitance

Les parents de Lucas Renoud, un jeune d'Izeaux retrouvé mort le 26 juin dans le Jura, ont déposé une plainte contre X pour non-assistance à personne en danger vendredi 23 août.

Selon les parents, les opérations de secours ont cessé trop tôt, le surlendemain de la disparition, soit le jeudi. Le jeune homme de 20 ans a été retrouvé huit jours après sa disparition, à 500 mètres d'un parking, sur un site touristique très fréquenté, après avoir appelé le 112 au secours.

Avec cette plainte, ils espèrent surtout en savoir plus plus sur les circonstances de son décès. Car l'enquête est en cours mais le procureur de Lons le Sonnier communique trop peu, d'après la mère Magali Berger : "il ne nous dit rien, c'est juste insupportable. Lucas est parti travailler en tant que bénévole au parc polaire. Et puis on nous dit qu'il a disparu, on nous dit qu'il est décédé, mais on ne l'a jamais vu. On n'a jamais eu accès au rapport d'autopsie, on ne sait même pas s'il a été rendu. On a juste vu le cercueil. On n'a pas pu voir Lucas puisque apparemment son corps était trop abîmé. On nous l'a ramené dans un cercueil et on a dit lui dire au revoir comme ça, en faisant un cérémonie. Et aujourd'hui, on a que ça."