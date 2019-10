Les parents de Maëlys viennent soutenir les familles de disparus dans la Drôme

Chatuzange-le-Goubet, France

Le père, la mère, la grand-mère et la tante de Maëylis ont fait le déplacement. Les parents de Nathalie Balmain, disparue à Saint-Jean-en-Royans en 2008, sont aussi là. Tous venus manifester leur soutien à Régis Pique. Son compagnon, Éric Foray, n'est jamais revenu du supermarché le 16 septembre 2016 à CHatuzange-le-Goubet. Il a disparu sans laisser de trace. L'affaire pourrait être liée à Nordhal Lelandais.

Vers 15h30 ce dimanche, la quarantaine de participants, ballons blancs en main, sont partis du domicile du couple. Ils se sont rendus jusqu'au supermarché où Éric Foray a été vu pour la dernière fois. Sur le parking, ils ont lâché les ballons.

Réveiller les mémoires

"On dirait que la justice s'accapare des dossiers et ne veut rien donner aux familles, qui sont les principales et les premières concernées regrette Bernard Boulloud, avocat de familles de disparus dont le lien avec Nordhal Lelandais n'est pas écarté. Il y a un profond sentiment d'abandon."

La marche blanche avait aussi pour but de réveiller les mémoires explique l'avocat. "Quand Eric Foray a rejoint son véhicule, il y a forcément quelqu'un qui l'a vu. Il faut que ces personnes là nous donnent des indices qui nous permettent d'avancer", conclut Bernard Boulloud.