Les parents de Ronan, disparu depuis le 10 mars, veulent garder espoir

Ronan le Barch, étudiant rennais de 19 ans originaire du Morbihan, n'a plus donné signe de vie depuis le 10 mars. Ses parents se démènent pour tenter de le retrouver. Pour eux, il aurait fugué.

Il était environ 15h30, le vendredi 10 mars, quand Ronan le Barch a été aperçu pour la dernière fois marchant vers le nord de Rennes, près de la piscine des Gayeulles. Depuis, cet étudiant rennais, originaire de Baden (56), n'a pas donné signe de vie. Au onzième jour de sa disparition, ce mardi, ses parents ont sillonné toutes les villes de la couronne rennaise pour déposer des affiches dans les boulangeries. Gabriel, son père, essaie de garder espoir.

#DisparitionInquiétante depuis le 10 mars 2017 de Ronan LE BARCH étudiant sur Campus universitaire de RENNES Beaulieu. Merci pour vos RT. pic.twitter.com/7P6Jko9mPK — Police nationale 35 (@PoliceNat35) March 15, 2017

"On a des hauts et des bas , nous sommes abattus parfois puis on repart de l'avant parce qu'il faut le retrouver", raconte le père, après s'être arrêté dans une boulangerie de Saint-Grégoire. "J'essaie de ne pas avoir de pensées négatives même si je ne vous cache pas qu'elles me viennent à l'esprit."

"Pour moi, c'est une fugue"

Ronan le Barch est en première année de physique à l'université de Rennes 2, installé sur le campus de Beaulieu. Le jour de son anniversaire, le 11 février dernier, il avait confié à ses parents qu'il traversait une période difficile depuis le mois de novembre. Un détail nourrit les espoirs de ses parents : en partant, il a emporté ses vêtements et ses affaires dans un sac à dos. "Quand on veut se suicider, on ne fait pas ça," veut croire le père. "Pour moi, c'est une fugue : il a voulu prendre l'air, se changer les idées et il n'a pas su nous le dire". Dans tous les cas, les parents font tout pour avoir un signe de vie de leur fils. "Je veux croire à cette hypothèse parce que s'il a fait une mauvaise rencontre alors c'est la catastrophe".

Ecoutez le témoignage de Gabriel le Barch

Le 10 mars, en partant, Ronan a glissé les clés sous la porte. "Il ne savait pas trop dire quelle était la cause de son mal-être", explique Gabriel. "Nous l'avions pris chez nous pour le remettre sur les rails et j'avais le sentiment qu'il allait mieux". La police rennaise a ouvert une enquête, pour l'instant sans résultat.