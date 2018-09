L'enquête s'était longtemps focalisée sur l'idée que les 4 jeunes étaient eux même en train de confectionner des fumigènes mais la piste a tourné court et a révélé que l’explosif était du TATP, un explosif que les jeunes étaient bien incapables de fabriquer eux même.

Un classement qui ne convient pas du tout aux 4 familles qui ont l'intention de relancer l'enquête en portant plainte

Alain Saez, le papa de Maxime estime qu’il y a trop de questions sans réponses dans le dossier d’enquête

Sylvain Charnay estime lui que l’enquête a fait fausse route dès le départ et qu’ »il convient d’explorer d’autres pistes tant qu’il est encore temps.

On en a parle les 4 familles, et l'hypothèse la plus probable, c'est de porter plainte contre X. C'est toujours douloureux d'en reparler, mais c'est encore plus difficile de ne pas avoir la vérité. Sylvain Charnay