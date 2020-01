Les parents du jeune boxeur lynché à Salon de Provence veulent que tous les responsables soient punis

Salon-de-Provence, France

Lynchés par une vingtaine de jeunes devant son lycée à Salon de Provence, Grégory, 17 ans, reste traumatisé. Sorti de l'hôpital avec de multiples contusions, une dent cassée et des problèmes cervicaux, le jeune boxeur est persuadé d'être tombé dans un guet-apens. Mercredi dernier, après avoir rapidement pris le dessus face à un jeune lycéen, Grégory s'est retrouvé face à une vingtaine d'autres adolescents. "J'ai vu des pieds partout sur moi, raconte-t-il. Je ne suis resté conscient que pendant quelques secondes. Je me suis évanoui de suite".

Grégory est resté inanimé pendant au moins deux minutes. Comme le montrent les vidéos enregistrées par plusieurs lycéens et mis en ligne sur les réseaux sociaux, une vingtaine de jeunes se jettent sur l'adolescent. "C'était de la sauvagerie, estime Jérôme, son père. On voit des jeunes au quatrième rang qui poussent pour venir mettre un coup de pied et repartir en courant. Un vrai massacre".

Les parents réclament d'autres arrestations

Après 24 heures de garde à vue, cinq adolescents ont été présentés samedi dernier à un juge pour enfants. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. "Mais ce n'est qu'un début, prévient Me Jean-Christophe Basson-Larbi, l'avocat de Grégory et de ses parents. La police et le magistrat ont le signalement et les coordonnées d'une dizaine d'autres personnes. Des témoins ont parlé et l'enquête est loin d'être terminée. Une vingtaine de jeunes se sont acharnés sur Grégory".

Ce lundi, les cinq jeunes interpellés par la police ont pu regagner leur lycée. Une situation insupportable pour la famille de la victime qui réclame des sanctions immédiates de la part de l'Education Nationale. "Il faut respecter le temps de l'enquête et de la justice pour des faits survenus à l'extérieur de l'établissement" répond le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.

Reste également à comprendre pourquoi Grégory, habitué des règles des sports de combat, s'est retrouvé dans une telle situation en sortant du lycée mercredi dernier. "Il sait parfaitement que la boxe se pratique dans le respect, explique Valérie, la maman de l'adolescent. La violence comme ça est inacceptable. Si mon fils avait fait une chose pareille, mon mari et moi l'aurions amené au commissariat".