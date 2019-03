Les parents du Mesnil sous Jumièges ne veulent pas de classes à quadruple niveau

Le Mesnil-sous-Jumièges, France

Le printemps arrive et avec lui son lot d'écoles mobilisées contre les fermetures de classes. Parmi elles, Le Mesnil sous Jumièges, une commune de 630 habitants à l'ouest de Rouen. Les parents ont bloqué l'école durant une heure ce mardi matin: une des trois classes est menacée. Les effectifs prévus à la rentrée prochaine sont pourtant en hausse, avec 56 élèves. Mais, selon la maire Eva Lemarchand, "il n'y a plus de seuil": c'est l'explication fournie par l'inspectrice. L'élue fulmine: "Voilà ce que l'Education nationale ose proposer à des petites écoles rurales!"

Si la fermeture se confirme, l'école du Mesnil sous Jumièges fonctionnera avec deux classes à quadruple niveau et les élèves de CP se retrouveront avec les petits de maternelle. Pour les parents, les enfants n'apprendront pas dans d'aussi bonnes conditions qu'aujourd'hui. Comme dit Alexandre, l'un des papas mobilisés: "J'ai un de mes enfants qui a du mal. Si on ferme une classe, comment on va pouvoir s'en occuper? Vu qu'ils sont plus nombreux, on va plus les laisser aller." Les parents espèrent que leur mobilisation paiera. Ils ont aussi lancé une pétition sur Internet.

Une centaine de fermetures de classes contre 90 ouvertures

Il y a deux ans, l'école du Mesnil sous Jumièges était déjà menacée d'une fermeture de classe. La commune avait gagné au tribunal administratif face à l’Éducation nationale. La maire se dit prête, s'il le faut, à retourner devant la justice.

Parmi les écoles en Seine Maritime également mobilisées contre une fermeture de classe: Sahurs, Boos, Monchy sur Eu ou encore le regroupement pédagogique intercommunal des 3 Vallées, près de Buchy. La carte scolaire 2019, telle qu'elle se dessine dans le département, prévoit une centaine de fermetures de classe contre environ 90 ouvertures. Les syndicats et l'Inspecteur d'Académie se retrouvent ce jeudi après-midi pour négocier.