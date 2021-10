Les parents du petit Joao, disparu à Saint-Maximin en 2016, devant la justice à Draguignan

Le père et la mère vont comparaître devant le tribunal correctionnel à Draguignan (illustration)

Où se trouve le petit Joao, et comment va t-il ? Cette question sera sans aucun doute abordée ce mardi par le tribunal correctionnel de Draguignan qui doit juger les parents de l'enfant pour soustraction de mineur. Joao a en effet quitté le Var en juillet 2016 avec ses parents biologiques. Ces derniers ont profité d'un droit de visite dans le cadre d'une mesure de placement dont l'enfant faisait l'objet , pour ne pas le rendre à sa famille d'accueil et s'enfuir avec lui. Cinq longues années se sont écoulées avant l'interpellation du couple cet été au Portugal. Le père et la mère ont été transférés dans le Var, sans l'enfant dans l'attente de leur comparution.

Joao, un prénom qui hante sa soeur Manuella, âgée de 19 ans aujourd'hui. Elle se demande s'il se souvient d'elle. Car Manuella, elle, n'est pas partie avec ses parents ce fameux 13 juillet 2016. Sa mère la rendait en effet responsable des malheurs de la famille et ne lui a jamais pardonné d'avoir osé parler des mauvais traitements que l'adolescente subissait. Ils ont donc choisi de l'abandonner.

Ce sont ces mauvais traitements qui ont en effet tout déclenché. Le petit Joao est alors placé en famille d'accueil. Son petit frère Alessandro, âgé de quelques mois, fait l'objet d'une mesure éducative mais n'est pas placé. Il sera donc lui aussi du voyage quand ce 13 juillet, le couple ne ramène pas Joao et quitte le Var.

tout était organisé

Quand le couple récupère leur fils sur le parking du Mac Donald's de Saint-Maximin, il est déjà trop tard. L'enquête démontre en effet que les parents ont déjà tout prévu : mise en vente des quelques biens qu'ils ont, ils ont acheté un coffre de toit et le nécessaire pour camper. Le portable du père est découvert sur le parking et celui de la mère cesse de fonctionner. Ils prennent immédiatement la fuite avec Joao et Alessandro abandonnant derrière eux leur fille de 14 ans à l'époque. Des perquisitions sont menées dans la famille du couple mais c'est le silence complet.

Cinq ans de silence, d'absence, de douleur pour l'aînée du couple qui va donc être une nouvelle fois confrontée à ses parents. "Manuella vit très mal cette situation. C'est une enfant qui a été extrêmement traumatisée par cet évènement. Elle a connu des épisodes de repli sur soi, de dépression, de dégradation matérielle, des attitudes de mise en danger. Elle a cessé de grandir. C'est assez saisissant quand on la voit. Et elle a des difficultés à se projeter dans l'avenir" indique Maître Patricia Cheval, administratrice de Joao et de Manuella.

Mais si la désormais jeune fille sera confrontée à ses parents, elle va devoir encore attendre pour retrouver ses petits frères. Les enfants selon les déclarations de la mère seraient placés en famille d'accueil au Portugal. Mais on n'en sait pas plus, simplement déjà qu'ils sont en vie si l'on se fie aux déclarations de la mère. Le Parquet a entamé une procédure d'entraide internationale visant à permettre le rapatriement des deux frères en France. "Il faut s'entourer de toutes les garanties pour les enfants. Se pose le problème de la langue. Est ce qu'ils parlent le français ? Est ce qu'ils se souviennent de Manuella ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre avant de s'assurer du retour des enfants dans des conditions sécurisantes" résume Me Cheval.

C'est donc détenus que le père et la mère vont une nouvelle fois comparaître devant la justice pour répondre de leurs actes, après avoir été jugés par défaut au début du mois de juin par le tribunal correctionnel de Draguignan à 3 ans de prison pour soustraction d'enfant. L'audience s'était tenue quelques jours seulement avant l'interpellation du couple au Portugal.