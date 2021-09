Les participants d'un concert dans le Lot invités à se faire dépister au plus vite

À la suite d’un concert organisé dans la commune de Varaire, vendredi 20 août au soir, cinq cas positifs à la Covid-19 ont été détectés. L’ensemble des cas contacts identifiés par l’assurance maladie et l’ARS ont été informés de la conduite à tenir. L'ensemble des participants n’ayant pu être identifiés, et pour maîtriser la diffusion du virus et casser la chaîne de transmission, sont invités à se faire dépister dans les meilleurs délais et contacter leur médecin traitant en cas de symptômes.

Tous les centres de vaccination du département du Lot restent mobilisés. La préfecture ainsi que l'Agence régionale de santé d'Occitanie rappellent que l’accès à la vaccination est simplifié avec des rendez-vous disponibles rapidement, et la possibilité d’ajuster la durée entre la première et la seconde injection entre 21 et 49 jours.