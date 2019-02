Les patrons du bowling Odysseum de Montpellier interpellés pour détournement d'argent

Les anciens patrons du bowling Odysséum de Montpellier ont été mis en examen pour banqueroute, détournement d'argent, et fraude fiscale notamment

Montpellier, France

Un couple de Montpelliérains qui gérait une quinzaine de bowlings sur toute la cote Méditerranéenne a été interpellé et mis en examen pour banqueroute, abus de biens sociaux, blanchiment et fraude fiscale. Toute l'enquête est partie du bowling d'Odysseum à Montpellier placé en redressement judiciaire en 2015.

Les patrons de ce bowling prétendaient être en difficulté financière et ne payaient plus les employés, les fournisseurs, l'URSSAF ou les impôts. Mais ils récupéraient l'argent pour investir dans d'autres bowlings. "On a du dénouer un écheveau de plusieurs sociétés commerciales, ils récupéraient le meilleur des sociétés pour les transférer à d'autres sociétés qui exploitaient d'autres bowlings de la région" explique Jean Philippe Fougerau, le patron du SRPJ de Montpellier.

L'argent détourné ne servait pas seulement à réinvestir dans d'autres bowlings, le couple s'enrichissait personnellement. "On a récupéré 1,7 millions d'euros, 94 000 euros en liquide, mais aussi des biens immobiliers qui provenaient de ces détournements et une assurance vie."

L'homme âgé de 66 ans et la femme de 50 ans ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Le bowling d'Odysséum à Montpellier n'a jamais rouvert après la liquidation judiciaire de 2015.