Les Pavillons-sous-Bois : 10 mois de prison ferme pour l'éducateur qui a frappé un jeune autiste

"Je suis soulagée !", réagit Monique, la maman de Tédrick. L'éducateur accusé d'avoir frappé son fils, un jeune adulte autiste, a été condamné ce vendredi 26 février 2021, par le tribunal de Bobigny à 10 mois de prison ferme. Il a aussi une interdiction d'exercer sa profession, pendant cinq ans, auprès de personnes en situation de handicap.

"J'espère que ça va faire réfléchir les autres éducateurs qui seraient tentés de frapper eux aussi, et j'espère surtout que ça leur rappelle que lorsqu'il y a des violences, il faut se manifester et les dénoncer", affirme Monique. En juin 2019, son fils, résidant à la Maison d'accueil spécialisée (MAS) des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) avait découvert, horrifiée, la vidéo sur laquelle on voit Tédrick être frappé par cet éducateur avec un bâton, lors d'une sortie dans un stade. La victime recevra également 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.

L'employée qui a filmé la scène, une aide-psychologique, était jugée pour ne pas avoir réagi et ne pas avoir prévenu sa hiérarchie ni les secours. Elle a été condamné à six mois de prison avec sursis. En revanche, elle n'a aucune interdiction d’exercer contrairement à ce qui avait été requis lors de l'audience, vendredi dernier, procès auquel aucun des deux mis en cause ne s'est présenté.