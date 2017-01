Les Pays de la Loire en vigilance orange vent violent

Dès 17 heures, une tempête hivernale accompagnée de pluies marquées va balayer la région des Pays de la Loire. Après le passage du vent fort, des giboulées de grésil ou de neige sont attendues.

Ça va souffler en fin de journée sur les Pays de la Loire. Pendant 3 à 4 heures, les rafales de vent atteindront 110km/h sur le littoral et environ 90 à 100 km/h dans les terres. Des averses de grésil ou de neige sont aussi probables en seconde moitié de nuit. Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes.

Limitez vos déplacements

Pendant cette tempête mieux vaut donc limiter vos déplacements et votre vitesse sur les routes. Il est aussi préférable de ne pas se promener en forêt et sur le littoral, d'autant plus que la marée sera haute en fin d'après-midi. A titre d'exemple, la pleine mer sera atteinte à 16h52 à Pornic, avec un coefficient de marée de 100.

En ville, ou à la campagne, n’intervenez pas sur les toitures et ne touchez pas à des fils électriques tombés au sol. La préfecture ajoute qu'il est impératif d'installer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.