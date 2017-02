Les pêcheurs s'inquiètent de la sécheresse en Haute-Vienne

C'est le deuxième hiver le plus sec depuis 30 ans, en Haute-Vienne. Il a plu deux fois moins qu'en temps normal entre décembre et février. Conséquences : les nappes phréatiques ne se remplissent pas, les cours d'eau sont bas et les pêcheurs s'alarment à quelques jours de l'ouverture de la pêche.

Le déficit pluviométrique est important, en Haute-Vienne. Il n'est tombé que 123 mm d'eau entre décembre et février contre 291,5 en moyenne. "Les précipitations sont inférieures de 55 % à la normale", note Olivier Mandeix, climatologue à Météo-France Limoges-Bellegarde. La faute à décembre principalement, jamais un mois de décembre n'aura été aussi sec depuis 1959. "Il n'a plu que 3 jours et à peine plus, en janvier, on recense 6-7 jours de pluie." Seul le mois de février reste dans la norme.

Des cours d'eau dignes d'un mois de juillet

En raison de cette sécheresse hivernale, les cours d'eau sont exceptionnellement bas. Ce n'est pas de bonne augure pour les pêcheurs du département à quelques jours de l'ouverture de la pêche, le 11 mars. "Je n'ai jamais vu ça en 60 ans", s'inquiète Paul Duchez, le président de la fédération de pêche de la Haute-Vienne, en montrant l'Anguiennes, petit ruisseau qui traverse Saint-Paul. "D'ordinaire, à cette période-là, on ne traverse pas l'Anguiennes sans bottes. Là, des chaussures peuvent suffire. Il y a 20 cm d'eau, au mieux. C'est digne d'un mois de juillet, alors je n'ose même pas imaginer ce que ce sera cet été."

La reproduction des truites devient plus compliquée

Dans ce contexte, les poissons souffrent, leur habitat est dénaturé et truites et gardons ont du mal à trouver des caches. "Il y a plusieurs endroits où les poissons ne se réfugient, il n'y a pas assez d'eau." Et c'est pire pour les truites. "Habituellement, en octobre-novembre, les mâles commencent leur migration de reproduction, explique Stéphanie Charlat, chargée de mission technique à la fédération de pêche de la Haute-Vienne. C'est-à-dire qu'ils partent de l'endroit où ils vivaient et remonte les rivières. Mais là, ils ne peuvent pas car il n'y a pas assez d'eau."

Il y a donc moins de reproductions,, moins de poissons mais toujours autant de pêcheurs dans le département, 17.000 au total. La fédération de pêche appelle donc les pêcheurs à faire preuve de "bon sens" dans le prélèvement des poissons, et de ne pas prélever à tout-va. Elle dit vouloir "attendre un peu", mais si la situation perdure, elle demandera à la préfecture de prendre des mesures de restrictions d'eau pour préserver les ressources.