Les personnes accusées d'avoir menacé André Paccou devant le tribunal correctionnel de Bastia

Quatre personnes sont jugées ce 11 avril pour injures et menaces proférées contre André Paccou, le porte-parole de la LDH Corsica. De nombreuses personnalités lui apportent leur soutien.

La section corse de la Ligue des droits de l'Homme et de nombreuses personnalités de la société civile se mobilisent pour apporter leur soutien à André Paccou. Un rassemblement a eu lieu récemment à Bastia. Elles veulent ainsi s'opposer à la violence, aux menaces, aux pressions dont aurait été victime durant de longs mois le porte-parole de la LDH Corsica.

Quatre personnes comparaissent cette après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia . Elles sont accusées être à l'origine des propos haineux et des menaces de mort proférées sur les réseaux sociaux à l'encontre d'André Paccou. Une lettre de soutien à ce dernier a été signée par des centaines de personnalités et simples citoyens.

La lettre de soutien à André Paccou

"La liberté d’expression ce n’est pas la liberté d’injurier et de menacer. La malfaisance des mots porte en germe la violence. Notre capacité à faire société repose sur notre capacité à donner sens à la fraternité en reliant les valeurs de justice, de tolérance et de respect de l’autre. La société dans laquelle nous nous reconnaissons refuse que soient attisées les différences au profit d’une identité dévoyée. Nous voulons que nos enfants vivent dans une Corse réconciliée avec elle-même. Pour ces raisons, nous sommes solidaires d’André Paccou. Victime d’une campagne haineuse depuis près de deux ans, ce sont des centaines d’injures et de menaces qui le visent."