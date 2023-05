Les petites mains du trafic de drogue au Mans au cœur d'une enquête publiée ce vendredi

Pendant une dizaine de jours, deux journalistes de "La Croix L'hebdo" sont venus au Mans. Mikael Corre et Marie Boëton ont enquêté sur les petites mains du trafic de drogue dans les quartiers des Sablons et de Ronceray-Glonnières. Leur travail est publié ce vendredi 12 mai. La co-autrice de cette enquête, Marie Boëton, était invitée dans la matinale de France Bleu Maine .

France Bleu Maine : Pourquoi avoir choisi d'enquêter au Mans ?

Marie Boëton : La criminalité a été vraiment crescendo ces derniers mois au Mans, sur fond de trafic de stupéfiants, de règlements de comptes. C'est notamment dû à l'importance de la cocaïne sur le cannabis ces derniers temps. On sait que dès lors qu'on parle de cocaïne, les enjeux financiers sont évidemment bien plus importants et donc la violence qui va de pair aussi. Donc ça nous intéressait d'aller au Mans. Par ailleurs, on a eu l'opportunité de pouvoir suivre la BAC, la brigade anti-criminalité qui est évidemment très présente sur le terrain. Nous avons aussi suivi le juge des enfants. La procureur a accepté aussi qu'on puisse suivre des audiences qui, a priori, se tenaient à huis clos pour pour juger les mineurs concernés.

Pourquoi avoir choisi d'enquêter sur les petites mains du trafic de drogue ?

MB : Très souvent, quand on parle de trafic de drogue on l'envisage sous un angle macro, c'est-à-dire l'angle sanitaire, l'angle financier, voire géopolitique avec le trafic international. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était ces très jeunes. On parle d'adolescents qui ont une quinzaine d'années. On parle de déscolarisation, d'addiction, de rupture des liens familiaux, dans la délinquance. Et ça nous semble tout aussi décisif de l'envisager sous cet angle-là.

Le Mans n'est pas un lieu de trafic de drogue aussi important qu'en région parisienne ou dans le sud de la France, comme à Marseille. Pourtant, est-ce que les risques pris par ces adolescents sont les mêmes ?

MB : Tout à fait. On nous a vraiment parlé de menaces, de représailles terribles vis-à-vis de ces jeunes, notamment lorsqu'ils veulent quitter le réseau. On parle de jeunes qui sont séquestrés dans les coffres de voitures, de "jambisation" : c'est le fait de viser les jambes et donc de les blesser très gravement. C'est-à-dire que la peur de la tête du réseau, c'est qu'ils parlent aux policiers ou au camp adverse. Il y a vraiment des dégâts, des guerres de territoires très importantes. Donc les risques encourus par ces jeunes sont tout aussi importants qu'ailleurs.

On découvre dans votre enquête que ce système d'inclusion dans ce réseau de trafic de drogue commence très tôt. Il est bien rodé aussi.

MB : Effectivement, des pères de famille nous expliquent que ça peut commencer dès l'âge de douze ou treize ans. On demande à ces jeunes d'aller chercher un kebab. Et puis, une fois qu'il le ramène, on leur dit : "écoute, garde la monnaie", ça commence comme ça. Ce sont quelques euros au départ et puis à la suivante, on leur demande : "est-ce que tu pourrais pas garder tel ou tel produit chez toi ?" Et puis là on leur on leur montre un plus gros billet. Donc c'est vrai qu'il y a une stratégie développée par le réseau pour attirer ces jeunes. Pourquoi ? Parce que un mineur, du fait de son âge, risque moins qu'un adulte. Donc on instrumentalise vraiment spécialement des jeunes du fait de leur âge.

Qu'est ce qui vous a marqué dans ce trafic au Mans ?

MB : Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que ça a un peu tordu le cou à la notion d'argent facile. J'ai découvert que ces gens gagnent autour de 50 € par jour. En fait, ils quittent très souvent leur famille et partent à l'hôtel parce que le réseau met la pression sur leur petit frère pour qu'ils y rentrent aussi, parce que leurs parents ne veulent pas entendre parler de cet argent sale. Donc, de fait, ils vivent à l'hôtel alors entre la nuitée, le kebab pour manger le midi, la consommation de stupéfiants -parce qu'une grande partie de ces jeunes va tomber dans des réseaux pour payer sa consommation- finalement, il n'en reste pas grand chose à la fin. D'accord, ils ont une casquette Nike et des survêtements Lacoste, mais en fait l'enrichissement est bien moins conséquent que ce que je m'imaginais.

Et enfin, je ne pensais pas qu'il était aussi difficile de sortir du réseau, c'est-à-dire qu'une vraie pression est mise sur eux dès lors qu'ils sont interpellés avec des produits et de l'argent liquide. Ils ont ce qu'on appelle une dette quand il s'agit de rembourser le réseau très vite, le tout majoré de 30 à 50 % du montant perdu. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spirale : une fois qu'ils sortent en garde à vue, quand bien même ils souhaiteraient arrêter ce type de trafic, il faut très vite trouver de l'argent pour rembourser le réseau et donc ils rechutent. Je n'imaginais pas cette spirale-là.

Vous remettez aussi en perspective le poids du trafic de drogue : moins d'une centaine de trafiquants pour 30.000 habitants dans le quartier des Sablons et de Ronceray-Glonnières. Vous donnez aussi cinq solutions pour lutter contre le trafic de drogue. En quoi c'était important pour vous de prendre ce recul ?

MB : C'est fondamental parce qu'on parle de très jeunes. On parle d'adolescents de quatorze, quinze, seize ans et je pense qu'on ne peut pas rester impuissant, passif et défaitiste en disant "bah voilà, c'est comme ça". Il y a une forme de déterminisme social qui fait qu'ils s'inscrivent dans la délinquance et ils y resteront englués. En fait, on a vraiment eu, via les magistrats, les éducateurs, des récits de parcours de rupture. Il y a notamment ce qu'on appelle les séjours de rupture où ces jeunes peuvent partir deux-trois mois en stage citoyen, pour vraiment totalement tourner la page. Et c'était important pour nous de le signifier.