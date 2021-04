Les photos de l'incendie du "vieux Moulin" du Pont-du-Gard

Le "vieux Moulin", grande bâtisse emblématique du site du Pont-du-Gard, face à l'aqueduc romain, a en partie été détruite mardi 21 avril. Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus un peu après minuit sur ce site aujourd'hui désaffecté. À leur arrivée, l'aile droite était entièrement embrasée sur les trois niveaux et "le feu sortait en toiture avec des flammes de plus de dix mètres" selon le SDIS 30 (Service Départemental d'Incendie et de Secours).

Grâce à la stratégie établie, l'aile gauche de ce bâtiment, qui fait partie du patrimoine du site du Pont du Gard, a été sauvée. 43 sapeurs-pompiers et 16 véhicules ont été nécessaires pour arriver à bout du sinistre.

Une enquête de Gendarmerie a ensuite été menée pour retrouver l'origine de l'incendie. L'auteur présumé s'est immolé. Il s'agit d'un marginal de Collias, allait en effet être entendu par les gendarmes, lorsqu'il a commis son geste. Il a été hospitalisé dans un état très grave à Marseille.