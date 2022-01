Les photos des voleurs présumés affichées dans la vitrine d'un magasin nîmois

Impossible de les manquer. Une dizaine de photos de vidéosurveillance d'hommes et de femmes sont placardées sur la devanture du magasin, rue de l'Aspic, à Nîmes. En lettres capitales noires, ils et elles sont affublés du mot "voleur" et donc présumés coupables par la gérante de la boutique. Une justice sauvage et illégale qui dure déjà depuis quelques mois.

Exposé à la vue de tous

Diffuser la photo ou la vidéo de son voleur : commerçants ou particuliers, ils sont de plus en plus à recourir à cette méthode, directement venue des Etats-Unis. Une pratique qui nie totalement la présomption d'innocence et le droit à la justice. En revanche, certains commerçants du quartier jugent la méthode efficace. Danary est vendeuse dans un magasin à côté, et pour elle, cette pratique est un bon moyen de dissuader les voleurs. "Je pense que cela leur met une certaine honte quand même, surtout s'ils sont de Nîmes et qu'ils passent régulièrement par là. Au moins, certains évitent la rue maintenant" explique la vendeuse.

Vitrine d'un magasin nîmois qui affiche des captures d'écrans de ses vidéos de surveillance (images ici volontairement floutées) - Mélodie Viallet

Une méthode qui indigne

Face aux photos exposées, Grégoire - un passant - est en colère. "Ils n'ont _pas à se faire justice eux-mêmes_. Il y a une justice qui est là. C'est quoi l'étape d'après alors, ils appliquent les peines eux-mêmes ?" s'indigne le Nîmois. À cet égard, la loi prévoit d'ailleurs que celles et ceux qui ont été pris en photo peuvent se retourner contre la gérante. Il est fort possible que les photos disparaissent assez rapidement de la vitrine.