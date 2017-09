Les pirates des autoroutes du Gard incarcérés

Ils ont terrorisé, l'été dernier, sur la route des vacances les touristes se rendant en Espagne. Les 4 jeunes gens, véritables pirates de l'autoroute, ont été incarcérés. Ils sont responsables d'une dizaine d'agressions et mis en examen pour association de malfaiteurs et vols en bande organisée.

Les 4 pirates de l'autoroute des vacances ont été incarcérés ce mercredi soir. L'été dernier, entre Vaucluse et Hérault, ils ont terrorisé les touristes étrangers se rendant en Espagne à bord de grosses cylindrées. On leur reproche, une dizaine d'agressions - essentiellement - dans le Gard. Âgés de 21 à 26 ans et ayant à leurs actifs plusieurs condamnations, le gang de l'autoroute A9 et A7, percutait les voitures des vacanciers allemands, suisses, néerlandais ou Luxembourgeois pour leur dérober leurs valeurs. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et vols en bande organisée. Des faits pour lesquels ils encourent jusqu'à trente ans.

Portables, argent, bijoux. Les touristes terrorisés étaient roués de coups.

Le gang de l'autoroute volait des voitures de fortes cylindrées sur Nîmes puis écumait l'A9 et l'A7. Il percutait à très grande vitesse les véhicules des touristes pour les forcer à s’arrêter sur la bande d’arrêt d'urgence ou parfois les agressait sur les aires d'autoroutes. Encagoulés et parfois armés, les pirates frappaient à l'aide de barre de fer ou aspergeaient avec des extincteurs les malheureux vacanciers. Leur voitures étaient ensuite vidées de leur contenu puis brûlées.

Un gardois de 86 ans suivi puis agressé. 45 jours d'Itt.

De l'ultra violence. Un Gardois de 86 ans agressé lui aussi, la seule victime hexagonale des pirates de la route, a écopé d'une Itt de 45 jours. L'information judiciaire ouverte comportera aussi un volet international. Les touristes Allemands ou Néerlandais seront entendus dans le cadre d'expertises psychologiques

C'est une délinquance typique dans le Gard, d'une violence extrême et sans limite.

Eric Maurel, procureur de la république de Nîmes Copier

Malgré leur jeune âge, on peut parler d'une équipe chevronnée.

François Devigny, patron de la section de recherche de Nîmes. Copier

4 autres personnes ont été interpellées. Elles ont été remises en liberté. Mais les investigations se poursuivent pour mesurer leur implication exacte dans ce dossier.