Les pirates informatiques de la mairie de Lille détiennent aussi des données bancaires d'habitants

Le mauvais feuilleton de la cyber attaque de la ville de Lille le 1er mars continue. On savait que des pirates informatiques étaient parvenus à infiltrer le réseau de la mairie via les ordinateurs de 4 agents le 1er mars. La ville de Lille se voulait rassurante et estimait que moins de 2% de données avaient été volées, notamment des numéros IBAN d'agents et élus municipaux. Mais ce vendredi, suite à de nouvelles investigations des experts et de la police judiciaire, la mairie appelle les habitants à l'extrême vigilance car des données personnelles de citoyens circulent aussi désormais sur internet.

Des IBAN bancaires volés

Des habitants ont reçu ces derniers jours des messages électroniques de menace, les pirates réclament une rançon de la mairie de Lille pour ne pas dévoiler, sur des sites internet peu recommandables, des données personnelles. Les habitants concernés sont d'après la mairie "des citoyens ayant été en contact avec les services", notamment pour des démarches administratives. Les données personnelles qui ont fuité sont des numéros de téléphone, des adresses postales ou mail, des dates et lieux de naissance et plus problématique, des IBAN bancaires, "on est toujours sur moins de 2% de données volées" précise la mairie.

Attention, ne pas ouvrir les mails

La ville rappelle aux Lillois qu'il ne faut pas répondre aux messages suspects par mail ou SMS, ne pas ouvrir les pièces jointes, ne pas cliquer sur des liens et surtout ne pas donner de code ou de mot de passe. Il faut aussi signaler les faits sur la plate forme nationale : cybermalveillance.gouv.fr

Martine Aubry la maire de Lille veut aussi être rassurante. Il n'y a aucune donnée perdue puisque tous les serveurs sont régulièrement copiés. L'enquête a été confiée à la police judiciaire