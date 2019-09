Les pisseurs portent plainte à Poitiers pour mise en danger de la vie d'autrui

Poitiers, France

Ces plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui s'ajoutent à celles - déjà très nombreuses - déposées partout en France. Ces plaintes centralisées par un cabinet d'avocat de Montélimar seront ensuite transmises au pôle santé publique du TGI de Paris. Le but des pisseurs, c'est que le principe de précaution s'impose et que les pesticides soient interdits en France.

Des études contradictoires

Ils en ont en assez d'être maintenus dans l'ignorance et l'indifférence des pouvoirs publics à l'image de "Tita", l'une des organisatrices de la campagne dans la Vienne. "On est inquiet parce qu'on n'obtient pas de réponses (...) On se demande quelles sont les conséquences pour notre santé". A ce jour, les études sur la dangerosité du glyphosates sont contradictoires. L'organisation mondiale de la santé le qualifie de cancérogène probable pour l'homme alors que les agences françaises et européennes de sécurité sanitaire de l'alimentation ont un avis opposé.

A quand un procès éventuel ?

A ce jour, selon notre comptage plus de 1600 plaintes ont déjà été déposées en France. L'objectif du cabinet d'avocats en charge de défendre les pisseurs, c'est de les transmettre au fur et à mesure au pôle santé du TGI de Paris avec l'espoir que l'instruction de ces plaintes débouche sur une enquête, puis un procès.