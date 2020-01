Les plaintes contre les violences sexuelles augmentent en France en 2019

France, Paris, marche de plus de 50 000 personnes en faveur des femmes et contre les violences faites aux femmes. 2019.

Le chiffre émane de l'analyse de la délinquance 2019 réalisée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) : +12% de signalements contre les violences sexuelles en France en 2019. Déjà en augmentation importante en 2018 (+19%), les violences sexuelles poursuivent leur progression avec notamment des viols en hausse (+19% contre + 17% en 2018 et +12% en 2017), les autres agressions sexuelles, y compris le harcèlement sexuel, augmentent de 8%.

à lire aussi CARTE - Les chiffres des violences conjugales en France

Une "libération de la parole des victimes"

L'une des conclusions de ce rapport démontre que si le nombre de signalements augmente, c'est parce que les victimes, en majorité des femmes, osent de plus en plus pousser les portes des commissariats "dans le sillage de l'affaire Weinstein". Elles seraient aussi de mieux en mieux prises en charge. "La parole des femmes a été prise plus au sérieux qu'auparavant, explique Caroline De Haas du collectif Nous Toutes. Sous l'impulsion, la mobilisation des associations féministes, il y a manifestement eu un début de changement de comportement dans les commissariat et les gendarmeries dans la manière d'accueil les femmes victimes de violence."

Pas assez de moyens selon les associations

Le chemin est encore long avant que les violences sexistes et sexuelles disparaissent expliquent associations et collectifs. La lutte contre les violences faites aux femmes est "une des priorités du gouvernement" : grenelle organisé en septembre, une cinquantaine de propositions, et un budget annoncé d'un milliard d'euros. Sauf que les collectifs et les associations dénoncent un coup de communication du gouvernement, car ce financement est transversal pour "l'égalité entre les femmes et les hommes" : la part dédiée à la lutte contre les violences est de 360 millions d'euros, pas plus que les années précédentes.

à lire aussi Lutte contre les violences conjugales : le Parlement adopte définitivement le bracelet anti-rapprochement

à lire aussi Violences conjugales : les annonces du gouvernement sont "risibles", déplore Luc Frémiot

Cette étude ne tient pas compte des féminicides, qui seront intégrés au rapport final rendu en mars. L'an dernier, 150 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Depuis le 1er janvier 2020 et au moment de la parution de cet article, les associations comptent déjà cinq nouvelles victimes.