Les plaintes de L214 contre l'abattoir de la SOBEVAL classées sans suite

Le 19 février, les responsables de l'abattoir de la Sobeval à Boulazac s'étaient réveillés un peu groggy après la diffusion par l''association antispéciste L214, de vidéos tournées en caméra cachée, sur les conditions d'abattage des veaux dans l'entreprise périgourdine.

L214 avait déposé plainte

L214 y dénonçait des méthodes non conforme aux règles en vigueur, notamment pour l'abattage rituel. L'association avait porté plainte " pour non respect des règles de protection des animaux et pour non respect des règles d'immobilisation dans les abattages sans étourdissement", contre X et contre la Sobeval.

Le 27 février, soit un peu moins de dix jours après, le ministère de l'agriculture avait suspendu l'activité de l'abattoir , réclamant des corrections sur le fonctionnement de l'établissement et une meilleure formation du personnel. Début mars, les éleveurs avaient manifesté sous les fenêtres de la préfecture pour réclamer la reprise d'activité de cet abattoir qui emploie 450 personnes et fait travailler un millier d'agriculteurs. Et un peu moins de 6 jours après la mesure de fermeture, les abattoirs reprenaient leur activité.

Les éleveurs du Périgord avaient manifesté à l'époque pour réclamer la réouverture de la Sobeval. © Radio France - Olivier Chauve

L' affaire est désormais classée

Mais le 10 mars, le procureur de l'époque ouvrait une enquête préliminaire pour sévices graves à animaux. Sept mois plus tard, la procureure a choisi de classer la procédure sans suite. Elle s'appuie sur un rapport fourni par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations qui précise que les méthodes d'abattage( qu'il soit conventionnel ou rituel) ont été mises en conformité avec la réglementation en vigueur sur la protection animale.