Les plaintes se multiplient contre l'ex-élu breton obsédé par les prises de sang

Plus d'une quinzaine de nouvelles plaintes sont en train d'être déposées à Quimper contre Nicolas Gonidec, ancien élu à la mairie, après sa condamnation à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le nombre de ses victimes à travers la Bretagne pourrait être bien plus important.

Les langues se délient en Bretagne après la condamnation de Nicolas Gonidec par le tribunal de Saint-Brieuc, ce mardi, à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Ce chef d'entreprise de 40 ans, ancien élu à la mairie de Quimper, a été condamné pour exercice illégal de la profession d'infirmier et agressions sexuelles. La médiatisation de son procès incite d'autres victimes à porter plainte, et elles pourraient être très nombreuses.

Déjà plus d'une quinzaine de nouvelles plaintes

Le téléphone n'arrête pas de sonner au commissariat de Quimper cette semaine. La procureure de la République confirme à France Bleu que plus d'une quinzaine de personnes sont en train de déposer plainte. Mais le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus important, d'après les appels reçus à Quimper et ailleurs en Bretagne. Puisque Nicolas Gonidec menait sa "pseudo-étude" dans toute la région.

Par exemple, une jeune femme de 26 ans a porté plainte ce mercredi dans le Morbihan. Elle se dit victime de prises de sang illégales, dans une chambre d'hôtel, en octobre 2020. Après des messages insistants pendant plusieurs mois, le faux infirmier était venu la chercher à la sortie de son travail. "Il m'a emmené dans un hôtel pas très loin. Et il m'a fait des prises de sang, par contre j'avais refusé son offre de me faire des vaccins. Ca paraissait plus ou moins plausible son histoire, il s'est présenté avec du matériel médical. C'est le lieu qui m'a fait tiquer ..."

Des victimes issues du monde culturel breton

Cette victime est sonneuse dans un bagad, beaucoup d'autres font aussi partie du monde culturel breton, où Nicolas Gonidec est bien connu pour ses activités professionnelles. C'est comme ça que Goulwena an Henaff, présentatrice à France 3 Bretagne, a subi ses agissements. Au milieu des années 2 000, à l'occasion de la signature de contrats pour le Cyber Fest Noz, elle subit par deux fois des prises de sang, photographiées par le faux infirmier, dans les locaux de son entreprise An Tour Tan.

"C'est un souvenir qui est resté très fort, tellement c'était bizarre, tellement c'était étrange, tellement je me suis sentie vulnérable face à lui ... Je veux juste dire à ces filles-là qu'on est ensemble maintenant, et que c'est très important de témoigner." Goulwena an Henaff compte déposer plainte dans les jours qui viennent.

Toutes ces nouveaux témoignages de prises de sang illégales, parfois photographiées et filmées, jusqu'aux possibles agressions sexuelles, devraient aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire d'après une avocate proche du dossier. Et, après une enquête, à un très probable nouveau procès.