Alerte pollution : la présence inquiétante de déchets d'emballage dans les fonds marins au large d'Antibes

Inlassablement, tous les mardis depuis sept ans, les plongeurs de l'association Fonds Bleus tentent de débarrasser les fonds marins au large d'Antibes Juan-Les Pins. Les bénévoles remontent à chaque opération de nettoyage entre 30 et 40 kilos de bouts de plastique.

Une collecte sans fin

Les plastiques d'emballages sont les plus redoutés "car ils parviennent jusqu'à la mer déchiquetés et en lambeaux" selon Jean -Jacques Fiéchi qui représente l'association. "Les bouts de plastiques se désagrègent. Ils passent par les conduites des eaux pluviales,..., sont emportés par les courants puis restent au fond. Ces déchets se présentent en nappes, comme _des petits champs de 30 à 40 mètres carré._.. et c'est un problème pour les ramasser. C'est difficile à faire. On en ramasse plus de 30 kilos à chaque plongée depuis sept ans."

la solution : des filets pour retenir les déchets

L'association estime que des filets de rétention de déchets devraient être systématiquement posés à la sortie des conduites d'eaux pluviales. "Cela permettrait de _filtrer 80 à 90% des déchets_. Cela existe dans certains pays et dans certaines communes, par exemple sur la commune de Mandelieu La Napoule."