Les pluies torrentielles ont causé de gros dégâts sur le chemin des Terres de Rouvière à Nîmes

A Nîmes, les intempéries ont fait beaucoup moins de dégâts que dans les Cévennes, mais le violent orage qui s'est abattu sur la ville ce dimanche en début de soirée a tout de même laissé des traces. Il est tombé près de 90 mm en à peine une heure et d'importants ruissellements se sont produits notamment sur les hauteurs. C'est le cas dans la garrigue au nord de Nîmes. Le haut du chemin des Terres de Rouvière a été défoncé par les pluies et il est devenu quasiment impraticable. Conséquence, les habitants d'une dizaine de villas se retrouvent dans une situation délicate car c'est la seule route qui leur permet de descendre vers la ville.

Par endroits l'impression que la chaussée a subi un authentique bombardement. Rien à voir avec le terrain militaire qui se trouve a proximité immédiate, non ce sont bien les pluies qui ont causé ces dégâts. Des crevasses impressionnantes parfois de plus de 50 cm de profondeur et, sur certaines portions, le chemin littéralement éventré. Très difficile de circuler dans ces conditions assure Davy qui habite juste à côté : "Moi j'ai réussi à passer, mais ma femme ne prendra pas de risques. Elle fera demi-tour. Les dégâts sont très importants, il faut carrément refaire la route". Des riverains qui espèrent que les travaux seront effectués rapidement pour ne plus se retrouver coupés du monde ou presque.