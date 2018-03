Les policiers de la Drôme ont mené des contrôles ce mercredi après-midi sur trois axes très fréquentés à Valence, Montélimar et Romans. Une opération pour lutter contre les vols de voitures qui sont très nombreux en Vallée du Rhône.

Plus de 1200 vols ou tentatives de vols de véhicules en 2017 dans la Drôme. Sans compter les deux roues. La Drôme est le troisième département de la région le plus exposé après l'Isère et le Rhône.

Régulièrement, les policiers mènent donc des contrôles ciblés. Ce mercredi après-midi, ils ont vérifié les papiers des automobilistes route de Marseille à Montélimar, avenue du docteur Bonnet à Romans et sur le pont Mistral entre Valence et Guilherand-Granges.

Lecture automatisé des plaques d'immatriculation

A Valence, les policiers avaient l'appui du véhicule équipé d'un LAPI, un système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation. Près de 300 véhicules passés au crible. Mais pas d'alerte signalant une voiture recherchée ou volée.

Chou blanc donc pour cette fois. En revanche, sur les trois villes, les policiers ont découvert un total d'une vingtaine d'infractions au code de la route. Quatre délits ont été relevés à Romans notamment un conducteur sous stupéfiants et un autre qui roulait malgré l'annulation de son permis.