Les policiers alésiens sauvent un homme du suicide à Alès, pont de Rochebelle

À Alès, début juin, des policiers ont empêché un homme de mettre fin à ses jours. Alors qu'ils passent à ses côtés, l'homme se met à crier. Il s'excuse et laisse repartir les policiers. Mais dans la foulée, les agents le voient enjamber la rambarde du pont de Rochebelle, et font aussitôt demi-tour. Alors que l'homme lâche les mains, dos au vide, les policiers l'attrapent in extremis par le bras, puis par la ceinture, "mettant leur propre vie en péril".

ⓘ Publicité

L'homme se débat. Les policiers finissent par réussir à le mettre en sécurité. Il a été hospitalisé.