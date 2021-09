Les policiers d'Angoulême et La Rochelle dotés de caméras-piétons

Le commissariat d'Angoulême était fier de présenter vendredi 3 septembre ses nouvelles caméras-piétons. Une trentaine d'appareils, réceptionnés dans le courant du mois d'août, et déjà mis à la disposition des policiers intervenant sur la voie publique, qu'ils soient en tenue ou en civil. L'usage est notamment recommandé lors d'opérations de maintien de l'ordre, au contact de manifestants, ou lors d'interpellations.

Les vidéos tournées par ces nouvelles caméras peuvent être utilisées lors de procédures pénales, dans le cadre d'enquêtes, prévient Céline Estarellas, chef d'état-major à la DDSP de la Charente : "par exemple, si une personne nie avoir frappé un policier, on pourra lui opposer les images tournées par ce policier et par ses collègues." Il s'agit également de protéger les agents contre des accusations infondées de violences policières. Avec les limites du point de vue, puisque les caméra sont placées sur le torse des agents. "Mais avec plusieurs caméras et plusieurs angles, on pourra commencer à approcher de la réalité" précise la commandante Estarellas.

"Cela calme bien des ardeurs"

Selon le protocole d'utilisation de ces caméras, les personnes filmées doivent être prévenues par le policier au moment d'actionner le bouton lançant l'enregistrement (une petite lumière verte apparaît).

L'objectif de ces caméras est aussi dissuasif. "J'ai pu l'expérimenter personnellement au moment des Gilets jaunes, assure Céline Estarellas, cela calme bien des ardeurs." Mais à l'époque le commissariat d'Angoulême avait reçu une première génération de caméras qui ne tenaient pas la charge : elles s'éteignaient au bout de 20 minutes. Ce qui avait refroidi pas mal de policiers, qu'il va falloir convaincre avec ces nouveaux modèles, beaucoup plus fonctionnels.

A La Rochelle également, le commissariat a reçu au mois de juillet une vingtaine de caméras-piétons. Les services de Saintes, Rochefort et Royan attendent maintenant leurs dotations.