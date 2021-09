Les policiers de Belfort pourront bientôt prêter main forte à ceux de Montbéliard en cas de violences urbaines

Et si la police de Belfort allait donner un coup de main à celle de Montbéliard, et allait même jusqu'à Héricourt? Le préfet du Territoire de Belfort Jean-Marie Girier a précisé ce mercredi qu'un redécoupage du périmètre d'action des forces de l'ordre était à l'étude. Ce redécoupage ne concerne pas les actions du quotidien, mais celles d'urgence, comme ce qui a été vu lors des violences urbaines qui ont éclaté tout au long de l'année quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. En effet, les renforts ne pouvaient arriver à présent que de Besançon : l'idée est qu'ils arrivent de Belfort, qui sont bien plus proches.

Le nord Franche-Comté comme bassin d'intervention

Ce redécoupage peut paraitre évident reconnait le préfet mais : "On se rend compte que les organisations administratives départementales quand on est à la croisée de trois départements, ce n'est pas si simple". L'idée est donc d'être plus "efficace" explique Jean-Marie Girier, soulignant que l'échelon du nord Franche-Comté est le plus cohérent : "on a un même bassin de vie, un même bassin économique traversé par une même autoroute. Et puis c'est le même bassin de criminalité. Le délinquant ne va pas s'arrêter à la frontière du département en se disant qu'il rentre dans le Doubs et qu'il va s'arrêter. Si on veut lutter de manière efficace, il faut le faire à l'échelle la plus cohérente."