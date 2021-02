Les policiers de Guéret ont porté secours à un jeune homme atteint d'un handicap mental dans la soirée du mardi 16 février. La famille les avait alertés pour une disparition inquiétante. Le jeune homme a été retrouvé dans la rue. Il avait fait un malaise et n'arrivait plus à se repérer.

Les policiers de Guéret sauvent un jeune homme handicapé et désorienté

Une disparition inquiétante a mobilisé les policiers de Guéret dans la soirée du mardi 16 février. Vers 21h, une famille a appelé les forces de l'ordre pour signaler la disparition de leur fils atteint d'un handicap mental. Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années, souffrait aussi de problèmes psychiatriques. Il n'était plus chez lui et ne répondait pas au téléphone.

Le jeune homme ne savait pas où il était

Les policiers ont immédiatement contacté les pompiers et ont organisé des rondes dans la ville. Un agent a aussi multiplié les appels sur le téléphone portable du jeune homme. Il a fini par répondre et a indiqué qu'il était tombé, sans doute suite à un malaise. "Je ne sais pas où je suis et j'ai très froid", a-t-il indiqué aux policiers.

L'agent est resté en ligne de longues minutes avec le jeune homme. Il lui a demandé de décrire son environnement et c'est ainsi qu'ils ont pu le retrouver.

Le jeune Guérétois a été emmené au centre hospitalier de Guéret.