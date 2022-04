Les policiers de la BAC ouvrent le feu à 8 reprises sur une voiture à Nancy

Huit coups de feu ont résonné rue Charles Keller, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en tout début d'après-midi ce samedi 2 avril. Des policiers de la brigade anticriminalité ont tiré sur une voiture, sans toucher le chauffeur et son passager, qui ont été interpelés et placés en garde-à-vue. Quatre agents sont à l'hôpital pour des commotions et des examens de contrôle.

Un refus d'obtempérer et une course poursuite?

À ce stade, il semblerait qu'un refus d'obtempérer soit à l'origine de ces tirs. Selon une source policière, le chauffeur aurait engagé une course-poursuite avec les agents qui voulaient contrôler sa voiture. Se retrouvant piégé, il aurait ensuite foncé violement dans le véhicule de police. Une enquête est ouverte pour éclaircir les circonstances qui ont poussé les policiers à tirer.