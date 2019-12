Les policiers de la Sarthe n'ont jamais été autant mobilisés

Le Mans, France

"La crise des forains a été d'un très grand niveau d'intensité". Emmanuel Morin, le directeur départemental de la sécurité publique salue "la mobilisation sans précédent" des policiers sarthois. Entre la crise des gilets, jaunes, les forains et les missions habituelles, notamment celle de lutte contre la délinquance, les fonctionnaires ont accumulé "en six mois, plusieurs années d'heures supplémentaires". Des heures supplémentaires qui ne sont toujours pas payées, malgré la promesse du gouvernement. "Elles sont en cours de paiement. C'est un dossier dont on parle depuis des années et qui aboutit enfin ! " riposte le patron des policiers sarthois.

Mais certains syndicats trouvent que cela ne va pas assez vite. Ils appellent à une grève du zèle jeudi dans les commissariats. Ils se disent épuisés. "C'est vrai qu'il a parfois fallu faire un croix sur les week end et les jours fériés" reconnait Emmanuel Morin. Ils se plaignent aussi de la dégradation de leurs conditions de travail notamment la nuit." Ce n'est pas vraiment un problème d'effectif mais plutôt la charge de travail que l'on peut avoir à côté des missions. Les gardes de détenus hospitalisés par exemple ou les présentations au tribunal. Ce sont des choses qui ont toujours existé mais qui ont tendance à augmenter et cela se fait au détriment des missions du coeur de métier des policiers" explique le DDSP. Ces tâches supplémentaires combinées à la mobilisation exceptionnelle des policiers sur le mouvement des gilets jaunes ou celui des forains, obligent les fonctionnaires à établir des priorités. "La lutte contre les formes les plus agressives de la délinquance : la drogue, les atteintes aux personnes, les violences conjugales... Sur les situations d'urgence, il y a toujours le même travail qui est fourni. Par contre, les dossiers concernant des petites affaires d'attaques aux biens s'accumulent et il y a du retard à rattraper".

Le renfort de sept nouveaux policiers et de cinq adjoints de sécurité qui arrivent aujourd'hui au commissariat du Mans, va faire du bien. Même si les 385 policiers sarthois aimeraient aussi être un peu plus écoutés et considérés par leur hiérarchie et notamment leur ministre de tutelle.