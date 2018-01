Les policiers de Loire-Atlantique et de Vendée entrent dans le 21ème siècle, avec la tablette Néo

Par Emmanuel Sérazin, France Bleu Loire Océan

Les tablettes et smartphones Néo sont déployés dans les commissariats de Loire-Atlantique et de Vendée depuis début janvier. Ces tablettes utilisent la 4G, bien plus fiable que le réseau d'ondes radio. Elles vont changer le quotidien des policiers... et des citoyens.