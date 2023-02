Les policiers de Montargis sauvent la vie d'un adolescent enfermé dans le coffre d'une voiture

4 policiers du commissariat de Montargis ont participé au sauvetage de l'adolescent et à l'arrestation des 2 suspects

Les policiers de Montargis lui ont sans doute sauvé la vie. Lors d'une patrouille de routine la semaine dernière à Amilly, ils ont secouru un adolescent de 16 ans enfermé dans le coffre d'une voiture et qui appelait à l'aide. Il était nu et le visage en sang. Deux suspects âgés de 17 et 18 ans ont été arrêtés dans la foulée. La justice reste discrète sur leurs motivations, mais selon les informations de France Bleu Orléans, il s'agirait d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue.

Près de la piscine d'Amilly

Retour en arrière. La scène a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Quatre policiers de Montargis effectuent une patrouille dans le secteur d'Amilly lorsque leur attention se porte sur deux véhicules, dont une voiture laissée toutes fenêtres ouvertes sur un parking public situé près de la piscine et de l'espace Jean Vilar. C'est alors qu'ils entendent les appels au secours provenant du coffre. À l'intérieur, donc, un jeune garçon de 16 ans, entièrement dénudé, le visage ensanglanté, ayant visiblement subi de très nombreux coups.

Sur fond de trafic de drogue

Simultanément, les policiers découvrent aussi les deux agresseurs présumés, cachés non loin dans un buisson, au milieu de ronces, où ils s'étaient réfugiés en entendant arriver la police. Âgés de 17 et 18 ans, ils avaient un différend avec la victime, différend lié au trafic de stupéfiants. Les deux hommes ont été mis en examen pour enlèvement, séquestration et violences volontaires. Le mineur a été écroué en région parisienne, l'autre à la prison de Saran. Quant à l'adolescent victime, il est sorti de l'hôpital d'Amilly où il avait été admis pour des soins.