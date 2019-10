Les policiers de Nancy rendent hommage aux victimes de la préfecture de police de Paris

Nancy, France

Gardiens de la paix, officiers, personnels administratifs, l'ensemble des personnes travaillant au commissariat du boulevard Lobau a observé une minute de silence ce mardi à 11h00 en mémoire de leurs collègues tués à coup de couteau jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. Le préfet du département a lu un bref hommage, saluant la mémoire des victimes et parlant d'un "odieux assassinat".

Des personnes radicalisées dans de nombreuses administrations ?

L'émotion était vive mais elle n'élude pas pour autant les questions concernant les fonctionnaires radicalisés et auxquelles Cyril Bodesson, secrétaire zonal du syndicat Alternative Police CFDT aimerait trouver des réponses "aujourd'hui, l'heure est au recueillement et nous respectons les victimes et leurs familles mais dès les prochains jours, nous devrons ouvrir ce dossier. On sait que dans de nombreuses administrations, il y a des personnes radicalisées. Comment devons nous les traiter, quels postes peuvent ils occuper, à quelles informations peuvent elles avoir accès, ce sont là les quelques questions que nous nous posons aujourd'hui et il va falloir y répondre".

Un combat sans relâche

Lors de l'hommage national aux victimes, Emmanuel Macron a appelé lui à "un combat sans relâche" contre "l'hydre islamiste".

Très critiqué depuis l'attaque, le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner a été auditionné à huis clos mardi matin par la délégation parlementaire au renseignement sur d'éventuels "dysfonctionnements" ayant permis l'attaque. Il devait enchaîner dans l'après-midi avec la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ils sera également interrogé jeudi par la commission des lois du Sénat.