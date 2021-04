Les policiers de Nantes touchés par une lettre de remerciements

Ce jeudi matin, les policiers nantais ont reçu une lettre et des chocolats de la part d'une habitante du quartier des Bourdonnières. Elle voulait les remercier pour leur intervention alors qu'elle pensait être victime d'un cambriolage.

La lettre de remerciement et les chocolats déposés par un habitant du quartier des Bourdonnières ont touché les policiers du commissariat de Nantes ce jeudi matin. Il leur a apporté ce cadeau au nom de sa femme qui a fait appel à eux fin février, en pleine nuit, pour une tentative de cambriolage.

Déjà victimes d'un cambriolage quelques jours plus tôt

Cette nuit-là, elle est seule à la maison, son mari travaille. Elle entend du bruit au niveau d'un volet et elle panique. Quelques jours avant, le couple a déjà été victime d'un cambriolage : une porte-fenêtre forcée, un ordinateur portable volé. Elle appelle donc le 17. Et l'opératrice qu'elle a au bout du fil reste avec elle jusqu'à la fin de l'intervention de la brigade anticriminalité et de police secours, pour la rassurer.

La lettre reçue par les policiers nantais - Police nationale

Dans son courrier, elle la remercie donc, ainsi que les policiers de Rezé qui sont intervenus.