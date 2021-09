Dordogne : un septuagénaire braqué chez lui à Périgueux

Ce lundi soir vers 23 heures, un jeune homme se présente chez le vieux monsieur armé d'un couteau et lui ordonne de lui indiquer où se trouvent tous les objets de valeur. La victime s'exécute et lui montre où se trouvent ses économies, ses bijoux et des montres. Pendant que le jeune homme s'empare de ce petit trésor estimé à plusieurs milliers d'euros, la victime prend la fuite et trouve refuge chez un voisin.

Un habitué de la police de Périgueux

La police est rapidement appelée, mais le cambrioleur a terminé de se servir et prend la fuite dans cette rue Lagrange Chancel de Périgueux. Il perd quelques objets de valeur dans sa fuite. À l'arrivée des policiers, le voisin leur fait une description du malfrat : un "portrait robot" qui correspond à un SDF qu'ils connaissent bien. Dans la foulée, les agents se rendent là où ils ont l'habitude de croiser le jeune homme de 25 ans. À leur arrivée, ils tombent nez à nez avec celui qu'ils cherchent. Lui a un sac chargé d'affaires : celles du vieux monsieur.

Le SDF est placé en garde à vue et devra répondre de ses actes. Le vol, la menace avec arme et pour avoir molesté sa victime. Le Périgourdin de 71 ans est en état de choc.