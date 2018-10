Les enquêteurs ont saisi plus de 200 paires de chaussures.

Quimper, France

L'alerte a été donnée par un commerçant. Dans son point-relais colis, il s'étonnait de voir la même personne venir très régulièrement chercher des paquets sous des noms différents, avec toujours une pièce d'identité différente.

Une véritable caverne d'Ali Baba

Les policiers quimpérois ont cueilli l'homme, qui présentait un faux passeport et l'ont accompagné à son domicile où un autre homme a été interpellé. Les investigations ont permis de remonter à un autre appartement, véritable caverne d'Ali Baba.

Sur place, les enquêteurs découvrent plus de 200 paires de chaussures neuves, des téléphones et plusieurs cartes SIM, des ordinateurs neufs, et de nombreux vêtements.

Les vêtements saisis sont neufs, et étaient achetés en ligne - Police nationale

11 000 euros en liquide

Les quatre suspects, des Béninois âgés de 24 à 30 ans, se procuraient des codes piratés de cartes bancaires sur le dark-web et multipliaient les achats. Les perquisitions ont également permis de trouver 11 000 euros en liquide à leur domicile.

40 passeports mais une seule photo

Les policiers ont aussi découvert 40 photocopies couleurs de passeport, toujours avec la même photo, mais avec des identités différentes, de fausses cartes avec des noms d'emprunts, ainsi qu'une centaine de carte PCS, ces cartes de paiement qui permettent d'avoir un RIB sans compte bancaire.

Une sex-croquerie, une arnaque aux annonces coquines

Ce système leur permettait de se faire rémunérer pour des prestations qui n'étaient pas assurées. En effet, les malfaiteurs présumés avaient monté un système d'annonces particulièrement aguicheuses d'escort-girls et faisaient régler les prestations à l'avance sans jamais tenir les promesses. Dans leur situation, les victimes qui avaient commandé les prestations sexuelles n'osaient jamais porter plainte, et l'escroquerie a pu durer très longtemps.

Les quatre hommes sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et recel d'escroquerie. Ils ont été placés en détention provisoire.